Депутат Коган: разрабатывается законопроект об утилизации и переработке органики

В России необходимо создать систему переработки и утилизации органических отходов, которые наносят окружающей среде больший вред, чем пластик, заявил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.
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