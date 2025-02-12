Театр абсурда
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Театр абсурда

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Диаспора наносит ответный удар: любая критика Азербайджана теперь опасна в России

Диаспора наносит ответный удар: любая критика Азербайджана теперь опасна в России

ТЕМА. ГЛАВНОЕ После мерзкой истории с закрытием в Баку «Русского дома» и хамских выпадов Алиева, Азербайджан пошел еще дальше в деле разрушения двусторонних отношений.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
При этом Алиев чувствует полную безнаказанность, будучи уверенным в том, что азербайджанская диаспора, имеющая мощное влияние на политику России, не допустит никаких ответных мер, а Москва и русские проглотят очередную хамскую выходку со стороны Баку.&quot;  И так  будет  до тех пор, пока  ГД, МИД  РФ, Гарант  будут  упорно  играть  кот а  Леопольда: - &quot; Ребята, давайте  жить дружно&quot; Думайте  люди.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Да  они просто  смеются  над этим и  в упоении плюют нам в лицо.
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1 час.
Владимир Алтайцев
С этим советом  не  к  нам, а  к Путину.Но он слышит  лишь себя  и свою  свиту, а не народ
Ответить
1 час.
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