ТЕМА. ГЛАВНОЕ После мерзкой истории с закрытием в Баку «Русского дома» и хамских выпадов Алиева, Азербайджан пошел еще дальше в деле разрушения двусторонних отношений.
Диаспора наносит ответный удар: любая критика Азербайджана теперь опасна в России
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Владимир Алтайцев
При этом Алиев чувствует полную безнаказанность, будучи уверенным в том, что азербайджанская диаспора, имеющая мощное влияние на политику России, не допустит никаких ответных мер, а Москва и русские проглотят очередную хамскую выходку со стороны Баку." И так будет до тех пор, пока ГД, МИД РФ, Гарант будут упорно играть кот а Леопольда: - " Ребята, давайте жить дружно" Думайте люди.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Да они просто смеются над этим и в упоении плюют нам в лицо.
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1 час.
Владимир Алтайцев
С этим советом не к нам, а к Путину.Но он слышит лишь себя и свою свиту, а не народ
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1 час.
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