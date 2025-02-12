Диаспора наносит ответный удар: любая критика Азербайджана теперь опасна в России

Владимир Алтайцев При этом Алиев чувствует полную безнаказанность, будучи уверенным в том, что азербайджанская диаспора, имеющая мощное влияние на политику России, не допустит никаких ответных мер, а Москва и русские проглотят очередную хамскую выходку со стороны Баку." И так будет до тех пор, пока ГД, МИД РФ, Гарант будут упорно играть кот а Леопольда: - " Ребята, давайте жить дружно" Думайте люди.

Владимир Алтайцев Да они просто смеются над этим и в упоении плюют нам в лицо.