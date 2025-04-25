Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Агеев
    Ничего я не путаю, отчисляют в "общий котёл", но в этом котле существует счёт каждого работника и при выходе на пенси...Пенсионеры и бедн...
  • zapevala2008 ИВАНОВ
    Гомосеки мерзкиеФраера сдали наза...
  • zapevala2008 ИВАНОВ
    А я бы  задал  вопрос гаранту:( была бы возможность) ПоЧЕМУ ЕЩЕ ЖИВЫ ЗЕЛЕНСКИЙ , БУДАНОВ, МАЛЮК И ПРОЧЕЕ ОТРЕБЬЕ?  Ко...Укроагент (замини...

Расследование военкора - кто больше всех виноват за Курскую область? Герасимов?

Расследование военкора - кто больше всех виноват за Курскую область? Герасимов?

Известный военкор Анастасия Кашеварова опубликовала свое расследование, посвященное событиям в Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Людмила Ненашева
И за все произошедшее отвечает только один человек, это - Попов.
Ответить
1 д.
ВГ
Виктор Горшков
Президент тоже несет ответственность, т.к. он гарант, как государства и его народа. Только он может создать организацию,под условным названием &quot;СМЕРШ&quot;. Больше никто не сможет и не захочет,т.к. У очень многие не только проворовались ,но и нагрешили на статью &quot; госизмена&quot;. Эту организацию необходимо было создать еще в первый год СВО.Очень надеюсь,что гарант не только будет хвалить и награждать чиновников,но и спокойно ,вежливо, но и самым жестким образом спрашивать за их работу,чтобы они если бы не уважали гаранта,то серьезно боялись,если не чисты на руку .
Ответить
1 д.
Fialka
Герасимов
Ответить
11 час.
наверх