Расследование военкора - кто больше всех виноват за Курскую область? Герасимов?

ВГ

Виктор Горшков

Президент тоже несет ответственность, т.к. он гарант, как государства и его народа. Только он может создать организацию,под условным названием "СМЕРШ". Больше никто не сможет и не захочет,т.к. У очень многие не только проворовались ,но и нагрешили на статью " госизмена". Эту организацию необходимо было создать еще в первый год СВО.Очень надеюсь,что гарант не только будет хвалить и награждать чиновников,но и спокойно ,вежливо, но и самым жестким образом спрашивать за их работу,чтобы они если бы не уважали гаранта,то серьезно боялись,если не чисты на руку .