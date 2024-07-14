Продается реплика Lamborghini Countach

На онлайн-аукцион Cars & Bids выставлен Pontiac Fiero, переделанный в Lamborghini Countach. Оснащенный комплектом для переоборудования от британского специалиста по репликам Countach Prova Designs, этот Pontiac Fiero 1984 года выпуска нечто большее, чем просто копия знаменитой модели Lamborghini.
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