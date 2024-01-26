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Студенты-медики из Макеевки учатся и лечат даже во время обстрелов

Студенты-медики из Макеевки учатся и лечат даже во время обстрелов

Студенты-медики из Макеевки учатся и лечат даже во время обстрелов Ирэн ОрлонскаяСтудентам медколледжа города Макеевка в ДНР приходится сталкиваться с особыми условиями практики, которые отличаются от традиционного обучения в учебных аудиториях.

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