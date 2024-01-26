Студенты-медики из Макеевки учатся и лечат даже во время обстрелов Ирэн ОрлонскаяСтудентам медколледжа города Макеевка в ДНР приходится сталкиваться с особыми условиями практики, которые отличаются от традиционного обучения в учебных аудиториях.