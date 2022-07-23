Петицию о лишении депутата Хельги Пироговой мандата создали в Новосибирске

22 июля в Сети опубликовали петицию против депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. Её автор требует лишить народную избранницу депутатского мандата после предложения "оживить" павших в ходе спецоперации солдат и "надавать по щщам".
22 июля в Сети опубликовали петицию против депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. Её автор требует лишить народную избранницу депутатского мандата после предложения "оживить" павших в ходе спецоперации солдат и "надавать по щщам".
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