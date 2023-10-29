Депутат Госдумы Елена Драпеко позитивно оценила отъезд из России Аллы Пугачевой, Андрея Макаревича* и Чулпан Хаматовй.
Драпеко навала Пугачеву, Макаревича* и Хаматову «мерзостью»
Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Её ещё не ликвидировали? Опасное утверждение о накопленной 30-летней "чешуе".
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3 д.
Так будет
не находите странным, что в это связи тов. песков до сих пор является прессекретарем Президента РФ? а как руки целовал пугачихе, как скучает, скорее всего не только по ней. Почему Президент РФ держит возле себя латентного предателя?
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2 д.
Sergiy Che
Кто будет "ликвидировать" то?? Такая тупо ёрничающая козлина как ты?? Так у таких "ликвидировалка" не отросла - только пердеть в интернетике смелые...)))
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1 д.
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