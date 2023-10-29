Драпеко навала Пугачеву, Макаревича* и Хаматову «мерзостью»

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Её ещё не ликвидировали? Опасное утверждение о накопленной 30-летней &quot;чешуе&quot;.
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3 д.
Так будет
не находите странным, что в это связи тов. песков до сих пор является прессекретарем Президента РФ? а как руки целовал пугачихе, как скучает, скорее всего не только по ней. Почему Президент РФ держит возле себя латентного предателя?
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2 д.
Sergiy Che
Кто будет &quot;ликвидировать&quot; то?? Такая тупо ёрничающая козлина как ты?? Так у таких &quot;ликвидировалка&quot; не отросла - только пердеть в интернетике смелые...)))
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1 д.

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