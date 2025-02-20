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Африкантова не рада тому, что Чобанян изменил Пинчук: «Неприятна мне эта ситуация, как будто свою проживаю заново!»

Африкантова не рада тому, что Чобанян изменил Пинчук: «Неприятна мне эта ситуация, как будто свою проживаю заново!»

Два года назад поклонники «ДОМа-2» стали свидетелями шокирующих событий — Марина Африкантова застала мужа Романа Капаклы в постели с любовницей — Татьяной Мусульбес.

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