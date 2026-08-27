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SPLETNIK

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"Чтобы входили в комнату раньше меня". Кайли Дженнер заявила, что хочет сделать грудь ещё больше

"Чтобы входили в комнату раньше меня". Кайли Дженнер заявила, что хочет сделать грудь ещё больше

29-летняя Кайли Дженнер призналась, что недовольна размером своих грудных имплантов и хочет сделать их ещё больше.

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