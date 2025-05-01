Национализм ≈ нацизм ≈ фашизм. Лидер Национально-освободительного движения Владимир Владимирович Путин: Национализм - это первая стадия к нацизму, первый шаг.
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Национализм ≈ нацизм ≈ фашизм. Лидер Национально-освободительного движения Владимир Владимирович Путин: Национализм - это первая стадия к нацизму, первый шаг.
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