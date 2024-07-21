Депутат Рады раскритиковала слова Джонсона о будущем Украины и Трампе

Власти Украины подозрительно обходят молчанием высказывания экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о будущем Украины в ЕС и НАТО, готовится площадка для переговоров, заявила депутат Верховной рады Ирина Геращенко 21 июля в своем Telegram-канале.
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