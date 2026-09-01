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Летевший в Анталию самолет из Уфы совершил экстренную посадку

Летевший в Анталию самолет из Уфы совершил экстренную посадку

УФА, 1 сентября, ФедералПресс. Самолет турецкого лоукостера Corendon, выполнявший рейс по маршруту Уфа – Анталья, совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого города Кайсери.

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