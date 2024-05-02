«Калашников» нарастил выпуск боевого оружия

«Калашников» нарастил выпуск боевого стрелкового оружия на 9 процентов Концерн «Калашников» нарастил выпуск стрелкового оружия в первом квартале 2024 года на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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