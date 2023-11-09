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Выпущенного из СИЗО фигуранта дела об убийстве 17-летнего челябинца вернули за решетку

Выпущенного из СИЗО фигуранта дела об убийстве 17-летнего челябинца вернули за решетку

Иностранца, сумевшего выйти из следственного изолятора, вернули обратно. Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, оказалось, что 19-летний иностранец мог быть причастен еще и к другому конфликту.

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