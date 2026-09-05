В Мурманской области введен дополнительный рибейт для кинематографистов

29 августа на площадке Гастро Индастри Фест директор АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» Наталия Сидорина объявила о введении дополнительного рибейта для федеральных кинематографистов.
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