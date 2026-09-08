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Орловские новости

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Житель Ливенского района отказался вакцинировать собаку от бешенства

Житель Ливенского района отказался вакцинировать собаку от бешенства

Хозяин собаки из деревни Важжово отказался от обязательной вакцинации питомца против бешенства, теперь ему предписано привести животное в центр ветеринарии в течение 10 дней.

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