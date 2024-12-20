«Оттава» выиграла 5 матчей подряд и идет в зоне плей-офф на Востоке. «Питтсбург» с 8 победами в последних 11 играх отстает на 1 очко

«Сенаторс» обыграли «Калгари» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Команда под руководством Трэвиса Грина одержала 7 побед в последних 8 играх и идет в зоне плей-офф, занимая второе из двух проходных мест в зоне wild card на Востоке (36 очков в 32 играх).