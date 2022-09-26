Начинается: главная статья Александра Дугина

ФОТО: ЦАРЬГРАД, АГЕНТСТВО "МОСКВА" АЛЕКСАНДР ДУГИН15 СЕНТЯБРЯ 2022 16:00 В последние несколько дней на Украине произошли существенные изменения в балансе сил.
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