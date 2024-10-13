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Адлер Сегодня

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🏗️ В Сочи идет строительство современной электроподстанции

🏗️ В Сочи идет строительство современной электроподстанции 🔌 В ближайшем будущем новая скоростная автодорога «Джубга – Сочи», минующая существующую трассу А-147, получит надежное электроснабжение.

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