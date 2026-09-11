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Houthis Advance on Bab al-Mandeb as Saudi Oil Route Comes Under Threat

Politics, Geopolitics & Conflict Yemen's Houthis captured the Red Sea port of Mocha on Thursday, taking the approach to the Bab al-Mandeb Strait, which connects the Red Sea (and the Suez Canal, beyond it) to the Gulf of Aden and the Indian Ocean.

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