Инстасамка станет лицом Сбербанка в 2024 году

Инстасамка (Дарья Зотеева), подписала официальный контракт с представителями Сбербанка. Это значит, что она будет рекламировать банк в своих клипах, а также вставлять рекламные интеграции на любую продукцию, учитывая все нюансы, прописанные в контрактном соглашении.
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