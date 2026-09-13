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Лихачёв призвал МАГАТЭ жёстко осудить удар по бензовозам для ЗАЭС

Лихачёв призвал МАГАТЭ жёстко осудить удар по бензовозам для ЗАЭС

МАГАТЭ должно жёстко осудить удар Киева по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС и назвать виновных, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

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