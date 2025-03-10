Кевин Дюрэнт – Скипу Бэйлессу: «Мы оба одной ногой на пенсии»

Накануне эксперт Скип Бэйлесс заявил, что Кевин Дюрэнт «одной ногой на пенсии». «К черту все, мы оба на пенсии.
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