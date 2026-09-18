41-летний Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций

41-летний Криштиану Роналду включён в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций УЕФА. Сборная Португалии 24 сентября встретится с Уэльсом, 27 сентября сыграет с Норвегией, 1 октября — с Данией, а 4 октября ещё раз сыграет с Норвегией.
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