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41-летний Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций

41-летний Роналду вызван в сборную Португалии на матчи Лиги наций

41-летний Криштиану Роналду включён в состав сборной Португалии на матчи Лиги наций УЕФА. Сборная Португалии 24 сентября встретится с Уэльсом, 27 сентября сыграет с Норвегией, 1 октября — с Данией, а 4 октября ещё раз сыграет с Норвегией.

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