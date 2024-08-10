В Северодвинске появилась новая спортивная площадка

В городе корабелов построили площадку для мини-футбола. Она стала частью программы по обустройству и модернизации спортивных сооружений, которую реализует министерство спорта региона совместно с муниципальными образованиями Архангельской области.
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