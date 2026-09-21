Водителям назвали признаки АЗС-двойников

Оформление заправки под известный бренд ещё не гарантирует, что станция принадлежит самой сети. Эксперт «За рулём» Михаил Колодочкин объяснил, что проверить это можно прежде всего по кассовому чеку.
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