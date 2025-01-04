Несколько объектов инфраструктуры были повреждены в Запорожской области

Более 300 взрывов за последние сутки прогремели на территории Запорожской области контролируемой ВСУ, 4 января сообщил назначенный украинскими властями глава администрации региона Иван Федоров в своем Telegram-канале.
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