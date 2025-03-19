Названы страны, наёмники из которых попали в плен в Курской области

Леонид Руси Пленные много знают... назовут пароли, явки, агентуру, командиров... Потом их можно обменять в наших узников... вызволить из гестапо и пыточных Пиндосии

ЕА Евгений Алексеенко Это было бы правильно,наука для других,вешать подлецов надо и не думая,но предварительно всю информацию вытряхнуть!