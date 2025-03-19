О завершении боевых действий на территории Курской области может быть объявлено уже через несколько дней.
Названы страны, наёмники из которых попали в плен в Курской области
Комментарии
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Леонид Руси
Пленные много знают... назовут пароли, явки, агентуру, командиров... Потом их можно обменять в наших узников... вызволить из гестапо и пыточных Пиндосии
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7 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Это было бы правильно,наука для других,вешать подлецов надо и не думая,но предварительно всю информацию вытряхнуть!
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6 час.
Владимир Елкин
Пора возобновить смертную казнь в военное время через повешение!
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6 час.
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