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Газета.ру

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Подполковник Дэвис: у Путина есть ключевое преимущество на переговорах по Украине

Подполковник Дэвис: у Путина есть ключевое преимущество на переговорах по Украине

Российский лидер Владимир Путин имеет ключевое преимущество в переговорах по ситуации на Украине. С таким заявлением выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Wion.

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