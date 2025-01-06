Российский лидер Владимир Путин имеет ключевое преимущество в переговорах по ситуации на Украине. С таким заявлением выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Wion.
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