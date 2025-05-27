Мостового не накажут за «##### «Спартак», судьи чаще всего ошибались против «Зенита» и «Динамо», тен Хаг в «Байере», Россия возглавит рейтинг ИИХФ, Угальде и Барко могут уйти из «Спартака» и другие новости

Алексей Патрикеев

В «СЭ» вышло исследование в чью пользу и против каких команд ошибались арбитры в сезоне 2024/25. Для «Зенита» там удручающая статистика. Лишь 3 ошибочных решения было в пользу «Зенита», 10 — против. Хуже баланс только у «Динамо (2-12). «Краснодар» в таблице судейских ошибок на другом полюсе. В пользу «быков» арбитры принимали неверные решения 8 раз, против — 1 ошибка. Больше судьи любили только «Спартак» (11-1).