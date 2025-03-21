Оскар Хартманн проведет интенсив по выбору бизнес-модели

Масштабирование — это не удачное стечение обстоятельств, а результат точных стратегических решений, уверены организаторы бизнес-интенсива Unicorn Camp, который пройдет в Radisson Zavidovo 5* 18–20 апреля.
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