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Агент Шпинев про обыски у себя дома: «Когда начали стучать, я на всякий случай достал свой травматический пистолет»

Агент Шпинев про обыски у себя дома: «Когда начали стучать, я на всякий случай достал свой травматический пистолет»

Известный российский футбольный агент Вадим Шпинев в интервью автору Sport24 Тиграну Арутюняну рассказал, как в конце февраля к нему в дом пришли с обыском по делу о коррупции в РПЛ, инициированному губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

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