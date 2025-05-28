Агент Шпинев про обыски у себя дома: «Когда начали стучать, я на всякий случай достал свой травматический пистолет»

Известный российский футбольный агент Вадим Шпинев в интервью автору Sport24 Тиграну Арутюняну рассказал, как в конце февраля к нему в дом пришли с обыском по делу о коррупции в РПЛ, инициированному губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.