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Метеоролог предупредил об опасных явлениях из-за аномально тёплой погоды

Метеоролог предупредил об опасных явлениях из-за аномально тёплой погоды

Предупреждение об опасных и неблагоприятных погодных явлениях, которые из-за аномально тёплой погоды ожидаются в шести округах России, сделал 11 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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