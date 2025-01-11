Метеоролог предупредил об опасных явлениях из-за аномально тёплой погоды

Предупреждение об опасных и неблагоприятных погодных явлениях, которые из-за аномально тёплой погоды ожидаются в шести округах России, сделал 11 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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