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В МИД заявили о вступлении ДНР и ЛНР в Союзное государство

В МИД заявили о вступлении ДНР и ЛНР в Союзное государство

  МИД России: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью Союзного государства Директор второго департамента СНГ МИД России Алексей  МИД России: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью Союзного государства Директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области после вхождения в состав России стали частью Союзного государства России и Белоруссии, сообщает ТАСС.

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