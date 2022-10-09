В МИД заявили о вступлении ДНР и ЛНР в Союзное государство

МИД России: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью Союзного государства Директор второго департамента СНГ МИД России Алексей МИД России: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью Союзного государства Директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Херсонская и Запорожская области после вхождения в состав России стали частью Союзного государства России и Белоруссии, сообщает ТАСС.