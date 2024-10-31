Когда возносить молитвы к высшим силам в ноябре 2024: часы ангела Алёна ЮрьеваЧасы Ангела — это особые промежутки времени, когда связь между небесными сущностями и миром людей становится особенно крепкой.
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