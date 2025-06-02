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Царьград

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Кожемяко: Женщины-добровольцы из Приморского края отправятся в зону СВО

Кожемяко: Женщины-добровольцы из Приморского края отправятся в зону СВО

В составе добровольческого отряда "Тигр" появилось женское подразделение.Пятеро женщин-добровольцев из Приморского края отправятся в зону проведения специальной военной операции в качестве санинструкторов.

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