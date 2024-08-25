Срочно! Павел Дуров арестован: во Франции ему грозит 20 лет тюрьмы

Дурову будут предъявлены обвинения по различным статьям. Среди возможных преступлений – отмывание денег, терроризм, распространение запрещенного сексуального контента, наркоторговля и мошенничество, пишет Осташко! Важное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии