Автомногоборье без границ: в Твери впервые чемпионкой региона стала девушка

19‑летняя студентка Тверского государственного университета Наталья Бычкова стала чемпионкой Тверской области по автомногоборью среди участников старше 16 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП Около тысячи нару...
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым