💡24 июля ряд улиц в Севастополе временно останется без света Как сообщили в «Севастопольэнерго», для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по адресам: 🔵ул.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💡24 июля ряд улиц в Севастополе временно останется без света Как сообщили в «Севастопольэнерго», для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по адресам: 🔵ул.