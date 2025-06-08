Когда закончится СВО? Официальные прогнозы и неожиданные предсказания

Военные эксперты объяснили, от чего зависят сроки окончания СВО Перспективы завершения СВО остаются главным вопросом для граждан России.
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