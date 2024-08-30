«Ну нет. Это смущает даже меня», — АРМИ считают, что RM сделал самую неудачную стрижку за всю историю

Что вы знаете о неудачных стрижках? Возможно, вам когда-то приходилось испытывать чувство неловкости после парикмахерской, когда ты приходишь домой и понимаешь, что результат, полученный в салоне вовсе не оправдывает ваших ожиданий, но сделать уже ничего нельзя, ведь вы пришли не просто на укладку, а на рискованную стрижку! Но, поверьте, что вы не одни на этой планете с такой проблемой и мы вас прекрасно понимаем.