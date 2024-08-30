Popcaketv
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Popcaketv

32 подписчика

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Что вы лезете в семью!!! Уехал, значит так надо ему,семье.Он настрадался и страдает.Не лезьте в чужие семьи!Нашел себе молоду...
  • Evgeniy LeV
    хз... Чингачгук какой-то.Тэхен написал пуб...
  • Evgeniy LeV
    ...но что-то пошло не так.  ------------------------------ Всё пошло так, как и должно было - г@вно рано или поздно в...Ждет колония — че...

«Ну нет. Это смущает даже меня», — АРМИ считают, что RM сделал самую неудачную стрижку за всю историю

«Ну нет. Это смущает даже меня», — АРМИ считают, что RM сделал самую неудачную стрижку за всю историю

Что вы знаете о неудачных стрижках? Возможно, вам когда-то приходилось испытывать чувство неловкости после парикмахерской, когда ты приходишь домой и понимаешь, что результат, полученный в салоне вовсе не оправдывает ваших ожиданий, но сделать уже ничего нельзя, ведь вы пришли не просто на укладку, а на рискованную стрижку! Но, поверьте, что вы не одни на этой планете с такой проблемой и мы вас прекрасно понимаем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх