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"К декабрю 2027 года": эксперт раскрыл возможные сроки завершения СВО

"К декабрю 2027 года": эксперт раскрыл возможные сроки завершения СВО

Спецоперация выйдет на этап завершения к декабрю 2027 года. Эту зиму Украина ещё как-то переживёт, хотя и с большими проблемами.

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