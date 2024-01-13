БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Брандеры в XVII–XVIII

Брандеры в XVII–XVIII

Сражение у Гатари, 1638 год. Французский опыт В 1635 году знаменитый герцог Ришелье, первый министр Франции, озаботился созданием современного французского флота, способного противостоять в море испанскому и английскому.

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