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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Из-за ранения в палец боец СВО впал в кому и умер

Сестра впавшего в кому и скончавшегося военнослужащего обвинила врачей в халатности Александр Гусев, участник специальной военной операции, скончался после того, как впал в кому из-за осложнений от ранения пальца.

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