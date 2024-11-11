Из-за ранения в палец боец СВО впал в кому и умер

Сестра впавшего в кому и скончавшегося военнослужащего обвинила врачей в халатности Александр Гусев, участник специальной военной операции, скончался после того, как впал в кому из-за осложнений от ранения пальца.
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