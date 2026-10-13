Младенческая смертность в России опустилась до исторического минимума

В России зафиксирован исторически минимальный показатель младенческой смертности. Об этом на XII Московском городском съезде педиатров сообщил директор департамента медпомощи детям Минздрава РФ Рафаэль Шавалиев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 331 тысяча крымча...
- Священник объясни...
- Верховный суд пос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым