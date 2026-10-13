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Крымская газета

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Младенческая смертность в России опустилась до исторического минимума

Младенческая смертность в России опустилась до исторического минимума

В России зафиксирован исторически минимальный показатель младенческой смертности. Об этом на XII Московском городском съезде педиатров сообщил директор департамента медпомощи детям Минздрава РФ Рафаэль Шавалиев.

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