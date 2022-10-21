Посол Индонезии заявил о готовности Джакарты организовать встречу Путина и Байдена на G20

Власти Индонезии будут рады выступить в качестве организаторов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите "большой двадцатки" в случае очного присутствия лидеров двух государств на форуме, передает РИА Новости.
Власти Индонезии будут рады выступить в качестве организаторов переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите "большой двадцатки" в случае очного присутствия лидеров двух государств на форуме, передает РИА Новости.
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