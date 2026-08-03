Компания предлагает сохранить личность близкого в теле робота на 500 лет

Организация Veterans First for America представила концепцию QAIAx 4E HRR Model Series — систему, которая, как утверждается, позволяет сохранять человеческую идентичность в гуманоидных роботах или голограммах на срок до пяти столетий.
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