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Нескучные технологии

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Компания предлагает сохранить личность близкого в теле робота на 500 лет

Компания предлагает сохранить личность близкого в теле робота на 500 лет

Организация Veterans First for America представила концепцию QAIAx 4E HRR Model Series — систему, которая, как утверждается, позволяет сохранять человеческую идентичность в гуманоидных роботах или голограммах на срок до пяти столетий.

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