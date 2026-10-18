Продолжается ликвидация пожаров на территории Петербургского нефтяного терминала, нефтебазе «Ручьи» и промышленных складах в Колпинском районе Санкт-Петербурга в результате массированной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор города Александр Беглов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОЖ Трамп заявил о со...
- Чемпион мира сано...
- Мурашко заявил о ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым