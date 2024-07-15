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Кот "на все лады"!

Кот "на все лады"!

- Завелся, - мрачно говорю я. – Мне б такое хайло, так я бы в опере пела. Как бы тебя монетизировать, скотина? Скотина взглядом искоса дает мне понять, кого тут в оперу не возьмут по причине отсутствия хайла, брюхла и харизмы, и продолжает завывать.

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