Тюменцам разрешили купаться еще в одном водоеме

Таким образом, теперь тюменцы могут, не опасаясь за свое здоровье, принимать водные процедуры в девяти водоемах: АНО ООЦСТ «Серебряный бор» — акватория озера Нижнее Кривое; АНО ООЦСТ «Серебряный бор» — акватория озера Якушкино; АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» — акватория пруда б/н на 19 км Червишевского тракта; АО «База отдыха Верхний Бор» — акватория озера Верхнее Кривое; ООО «Дардиель-Ски» (Кулига парк) — акватория озера б/н на 32 км Ирбитского тракта; АНО ОДООЦ «Ребячья республика» — акватория озера Андреевское; АНО ОСООЦ «Витязь» Тюменская область, Тюменский район, 21 км Ялуторовского тракта — акватория озера Андреевское; Филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка» — акватория озера Полушинское; МАУДО «Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовска — акватория озера Сингуль.